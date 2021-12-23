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Ölümden kurtuluş! Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi! Manevrası hayatını kurtardı

Ölümden kurtuluş! Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi! Manevrası hayatını kurtardı
23.12.2021 15:42

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İstanbul'da D-100 Karayolu Çatalca mevkisinde yolda ilerlerken video kaydı yapan bir sürücünün önünde bulunan TIR devrildi. Araç sürücüsünün TIR'a çarpmaktan son anda kurtulduğu görüntüler saniye saniye görüntülendi.

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D-100 Karayolu Çatalca mevkiinde bir TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazanın yaşandığı sırada cep telefonu ile video kaydı yapan sürücü, önünde devrilen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.



Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çatalca mevkiinde meydana geldi. Tepecik istikametine giden karayoluna bağlanan TIR, virajı alamayarak devrildi.

TIR'ın devrildiği sırada, arkasında seyreden otomobilin sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayıt halindeydi. Otomobil sürücüsü, önünde devrilen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.



TIR'ın devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D-100 Karayolu'na bağlanmak için viraja giren TIR'ın devrildiği görülüyor. O anlar kaydeden sürücü de devrilen TIR'a çarpmamak için son anda manevra yapıyor.

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