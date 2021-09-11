"Okullarda PCR testi'' Okullarda PCR testi nasıl yapılacak? PCR testinde veli onayı istenecek mi?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pazartesi günü itibariyle okullarda test taraması yapılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sornası pazartesi günü itibariyle okullarda test taraması yapılacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Bakan Koca okullarda yapılacak PCR testinde veli onayı isteneceğini duyurdu.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Bir haftalık yüz yüze eğitimde okullarda salgın nasıl seyretti? Kaç öğrenci veya öğretmende vaka tespit edildi?" sorusunu yanıt verdi.

Koca, "Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Pazartesiden itibaren illerimizde, bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz." dedi.

Bakan Koca, taramanın nasıl olacağına ilişkin soru üzerine, "Rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız pazartesiden itibaren." karşılığını verdi.