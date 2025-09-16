Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba A Haber'e konuştu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan olayda, çocuklarını okula götüren bir babaya, aşırı hız yapan sürücü tarafından tokat atılması büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla cip sürücüsü O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Çocuklarının gözleri önünde saldırıya uğrayan baba, yaşadıklarını A Haber’e anlattı. Büyük bir travma yaşadıklarını ifade eden baba, “Çocuklarım yaşananlardan dolayı çok korktu.” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sokakta, aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşın fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili sürücünün tutuklandığını açıkladı.