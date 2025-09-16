PODCAST CANLI YAYIN

Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba A Haber'e konuştu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan olayda, çocuklarını okula götüren bir babaya, aşırı hız yapan sürücü tarafından tokat atılması büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla cip sürücüsü O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Çocuklarının gözleri önünde saldırıya uğrayan baba, yaşadıklarını A Haber’e anlattı. Büyük bir travma yaşadıklarını ifade eden baba, “Çocuklarım yaşananlardan dolayı çok korktu.” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sokakta, aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşın fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili sürücünün tutuklandığını açıkladı.

Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki'de trafik kazası: 8 yaralı
