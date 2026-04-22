Günay Güvenç yediği hatalı gol yüzünden gözyaşlarına boğuldu!

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Günay Güvenç, bu akşam oynanan mücadelede kalesinde gördüğü talihsiz golün ardından sahada adeta yıkıldı. Maçın kritik anlarında yediği hatalı gol sonrası moral çöküntüsü yaşayan tecrübeli file bekçisi, maçın son ermesiyle birlikte duygularına hakim olamadı.

Tribünlerin Önünde Özür Diledi

Müsabakanın sona ermesinin ardından direkt soyunma odasına gitmek yerine tribünlere yönelen Günay Güvenç, taraftarların önüne giderek el işaretleriyle özür diledi. O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan başarılı eldiven, yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi. Taraftarlar ise hatalı gole rağmen tecrübeli oyuncuya alkışlarla destek vererek moral aşıladı.