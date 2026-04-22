Günay Güvenç yediği hatalı gol yüzünden gözyaşlarına boğuldu!
Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni yediği şanssız golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Maç sonu tribünlerin önüne giden Günay, gözyaşları içinde taraftarlardan özür dilerken o anlar statta duygusal bir atmosfer oluşturdu.
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Günay Güvenç, bu akşam oynanan mücadelede kalesinde gördüğü talihsiz golün ardından sahada adeta yıkıldı. Maçın kritik anlarında yediği hatalı gol sonrası moral çöküntüsü yaşayan tecrübeli file bekçisi, maçın son ermesiyle birlikte duygularına hakim olamadı.
Tribünlerin Önünde Özür Diledi
Müsabakanın sona ermesinin ardından direkt soyunma odasına gitmek yerine tribünlere yönelen Günay Güvenç, taraftarların önüne giderek el işaretleriyle özür diledi. O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan başarılı eldiven, yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi. Taraftarlar ise hatalı gole rağmen tecrübeli oyuncuya alkışlarla destek vererek moral aşıladı.