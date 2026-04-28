Okul servisi çatıya saplandı: Mahalle sakinleri büyük şok yaşadı

İstanbul Kağıthane'de akşam saat 18.50 sıralarında film sahnelerini aratmayan bir kaza meydana geldi. Çağlayan Mahallesi'nde seyir halinde olan Mustafa F. idaresindeki okul servisi, dik yokuştan aşağıya indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla savrulan minibüs, önce takla attı ardından yol kenarındaki binanın çatısına düştü.

Şoför araç içerisinde sıkıştı

Gürültüyle sarsılan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede İtfaiye, Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çatısında asılı kalan araç içerisinde sıkışan şoför Mustafa F., itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şoför, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serviste öğrenci bulunmaması büyük bir teselli kaynağı oldu.