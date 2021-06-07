Öğretmenler aşılanıyor! e-Nabızdan aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika haberi... 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılama planlandığı gibi devam ediyor. Toplam aşı yapılan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Yeni hafta ile birlikte yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşılanmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı. Peki e-Nabızdan aşı randevusu nasıl alınır? 50 yaş üzeri ve öğretmenler Covid 19 aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB son dakika duyuru yaptı öğretmenlerin de aşılama randevularının açıldığını ve e-Nabız üzerinden alabileceklerini duyurdu. İşte merakla araştırılan e-Nabız Covid 19 aşı alma detayları…

E-NABIZ COVİD 19 AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

E-NABIZ'DAN KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını ve e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.

Selçuk: "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." açıklamasını yapmıştı.

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.