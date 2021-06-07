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Marmara’daki müsilaj sorunuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eylem planı tavizsiz şekilde uygulanacaktır

Marmara’daki müsilaj sorunuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eylem planı tavizsiz şekilde uygulanacaktır
07.06.2021 18:25
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorunu ile ilgili olarak, "Biyolojik arıtma tesisi yapmanın ne kadar önemli olduğu, temel atmama töreni düzenlenmesinin ne kadar yanlış bir iş olduğu ortaya çıktı. 3 yılda tamamlanacak bir eylem planıdır. Hemen devreye girdi, tavizsiz uygulanacak." ifadelerini kullandı


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