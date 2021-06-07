Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/adana?type=2" class="" rel="tag">Adana</a>'da kayıp olan gencin cesedi sulama kanalında bulundu! Yakınları ağıt yakarak çıkarılışını izledi

'da kayıp olan gencin cesedi sulama kanalında bulundu! Yakınları ağıt yakarak çıkarılışını izledi

Adana'da kayıp olan gencin cesedi sulama kanalında bulundu! Yakınları ağıt yakarak çıkarılışını izledi" />
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'da dün kaybolan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'ın cesedi sulama kanalında bulundu. Dalgıç polisler gencin cesedini bu sabah kanaldan çıkarırken yakınları ise ağıt yakarak izledi. Öte yandan bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.


Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan ve dün öğle saatlerinde evden çıkan Muhammet Cihan'dan bir daha haber alınamadı. Meraklanan yakınları Muhammet'in serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendirdi. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Muhammet'in annesi, sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü.

CESEDİ BULUNDU
Bu sabah kanalın kenarından geçenler, suda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis, bu kişinin öldüğünü belirlerken, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi. Muhammet Cihan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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