Haberler Haber Videoları Öğretmenin hamlesi hayat kurtardı! Muş'ta nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Öğretmenin hamlesi hayat kurtardı! Muş'ta nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Öğretmenin hamlesi hayat kurtardı! Muş'ta nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
27.05.2022 14:59

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Muş'ta bir ilkokulda boğazına şeker takılan 12 yaşındaki Yusuf Berat'ı, okulun müdür yardımcısı Gökhan Yılmaz'ın Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Yılmaz, önce Yusuf'un ağzını kontrol etti ardından 'Heimlich manevrası' uygulayıp şekerin dışarı atılmasını sağladı.

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Kültür Mahallesi'ndeki Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf Berat'ın beslenme sırasında yediği şeker, nefes borusuna takıldı.


Nefes almakta zorluk çeken Berat'ın yere yığıldığını gören sınıf arkadaşı, durumu Müdür Yardımcısı Gökhan Yılmaz'a bildirdi.


Öğrencisinin yanına gelen Yılmaz, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki şekerin dışarı çıkmasını sağladı. Yılmaz'ın çocuğa müdahale anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.


Müdür Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencinin sağlığının iyi olduğunu ve durumu ailesine bildirdiklerini belirterek, aldıkları ilk yardım eğitiminin faydasını gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

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