Haberler Haber Videoları Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ'un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı plaka detayı dikkat çekti

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ'un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı plaka detayı dikkat çekti

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ'un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı plaka detayı dikkat çekti
27.05.2022 14:58

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ'un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı, plaka detayı ise dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımları ile gündemde yer alan oyuncu Pınar Altuğ önceki gece yeni elektrikli aracıyla ilk kez Asmalımescit'te görüntülendi. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, aracı için kendisinin, eşinin ve kızının baş harflerinden oluşan özel bir plaka aldığı görüldü. Ünlü oyuncu yeni aracı için kesenin ağzını açtı. İşte Pınar Altuğ'un yeni arabasının değeri...

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