Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs Darbesinin 62. Yıldönümü Vesilesiyle Düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" Temalı Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan vesayet odaklarına tepki gösterirken, "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda kimselere boyun eğmedik" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de yüklendi. Erdoğan, "Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına da kimlerle ne pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır" ve "Gündemde seçim yokken 'Temmuz'da başbakan olacağım' diye ortalıkta dolananların da foyaları ortaya dökülecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler ön plana çıktı:

"Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı'nın tebliği diyor ki, beraberlerinde 17 uçak dolusu parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı kaçırmış... Man Adası dediler oradan 150 bin lira ceza, şimdi bir 100 bin lira ceza. TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'na verelim. Bay Kemal'in birkaç kuruşu buralara nasip olsun. Ne zaman dürüst olacaksın?"

''Eskişehir örfi idare kumandanlığı tebliği'' nedir?

27 Mayıs cuntacılarının bahanelerinden biri de, 'kaçarken yakalandılar' iftirası.

27 Mayıs 1960 tarihinde Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe imzasıyla, Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği yayınlanmış ve o bildiride, şu ifadeler yer almıştı:"Ankara'da bütün hükümet erkânı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Reisicumhur Celâl Bayar, askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır. Dikkat... Dikkat... Dikkat...

Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. DP'li ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim".

Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe, 07 Ekim 1963 tarihinde bir basın toplantısı yaparak, CHP'ye geçtiğini açıklamıştı.