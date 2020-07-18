Öğrenciler dikkat! LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Uzman isim yanıtladı

18.07.2020 09:54

16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlıyor. Peki LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı.