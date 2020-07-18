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Öğrenciler dikkat! LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Uzman isim yanıtladı

Öğrenciler dikkat! LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Uzman isim yanıtladı
18.07.2020 09:54

16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlıyor. Peki LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı.


Öğrenciler LGS tercihinde nelere dikkat etmeli? A Haber canlı yayınına bağlanan eğitim uzmanı Koray Varol öğrenciler için anlattı. Koray Varol, "Merkezi yerleştirmeler için kodlar girilmeli. Öğrenciler okulu önceden gidip görmeli ve o okulun özelliklerini tanımalı. Rehberlik uzmanından destek almalı ve kendi çevresindeki okulları tercih ederken dikkat etmeli." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

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