LGS sonuçları açıklandı, TAKVİM tercih kılavuzu yayınlandı: İlk 3 sıraya hayalinizdeki okulu yazın

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Koordinatörü Sibel İzgiman'dan tavsiyeler: Bu yıl okulların taban puanları düşecek. Yüzdelik dilimlerde oynama olacak. İlk 3 tercihinizde hayallerinize yer verin... Hasan Kalyoncu Vakfı Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü, 500 puanla şampiyon...
LGS'DE MÜJDE! TABAN PUANLAR DÜŞTÜ
Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. 181 şampiyon çıktı. Bu yıl tercih sayısı 10 olarak açıklandı. Taban puanlar düştü. Öğrencilerin geçen yıla oranla bu yıl istediği okula girme şansı da arttı.
Bilfen kolejlerinden 8 öğrenci birinci oldu.
Sibel İzgiman
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, geçen yıl 500 tam puan alan öğrenci sayısı 565 iken, bu yıl 181 olmasının avantajını anlattı:
400-500 puan alan az aday var.
Üst puan diliminde yığılma az...
Öğrenciler yüzdelik dilim açısından bu yıl çok avantajlı.
Bu yıl 480 puan alanın yüzdelik dilimi 0,24. İlk 3500 öğrenci içinde.
Geçen yıl 0,24 yüzdelik diliminde olan ilk 2470 öğrenci içindeydi.
İlk 3-4 tercihe yüzdelik dilimlerinin üstünde hayallerdeki okullar yazılmalı...
Sonra tercihlere yüzdelik dilimlerine eş değer okulları tercih edilmeli.
En sonlara da yüzdelik dilimlerinin altında bulunan garanti diyebileceğimiz okulları tercih etsinler...
Tercihler 20 Temmuz'da başlayacak. 10 Ağustos'ta açıklanacak.
ERDEM KOLEJİ'NİN BİRİNCİSİ
LGS'de 181 şampiyon çıktı. Hasan Kalyoncu Vakfı'na bağlı Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü de birincilik başarısına imza attı. Okul yöneticileri, "Bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencimizi kutluyoruz" açıklaması yaptı.