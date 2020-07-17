LGS sonuçları açıklandı, TAKVİM tercih kılavuzu yayınlandı: İlk 3 sıraya hayalinizdeki okulu yazın



Sibel İzgiman



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, geçen yıl 500 tam puan alan öğrenci sayısı 565 iken, bu yıl 181 olmasının avantajını anlattı:



400-500 puan alan az aday var.



Üst puan diliminde yığılma az...



Öğrenciler yüzdelik dilim açısından bu yıl çok avantajlı.



Bu yıl 480 puan alanın yüzdelik dilimi 0,24. İlk 3500 öğrenci içinde.



Geçen yıl 0,24 yüzdelik diliminde olan ilk 2470 öğrenci içindeydi.



İlk 3-4 tercihe yüzdelik dilimlerinin üstünde hayallerdeki okullar yazılmalı...



Sonra tercihlere yüzdelik dilimlerine eş değer okulları tercih edilmeli.



En sonlara da yüzdelik dilimlerinin altında bulunan garanti diyebileceğimiz okulları tercih etsinler...



Tercihler 20 Temmuz'da başlayacak. 10 Ağustos'ta açıklanacak.