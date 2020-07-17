Özel okul taban puanları 2020! Özel lise puanları kaç? İstanbul, Ankara, İzmir özel okul puanları…

2020 özel okul taban puanları! Özel lise puanları kaç? İstanbul, Ankara, İzmir özel okul puanları çocuklarını özel okula yazdırmak isteyen öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. LGS 2020 sonuçları açıklandı ve tercih dönemi için geri sayıma geçildi. Tercih dönemi öncesinde merak edilen bilgiler arasında özel okul taban puanları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 özel lise puanları kaç? İstanbul, Ankara, İzmir özel okul puanları kaç?

ÖZEL OKUL TABAN PUANLARI 2020!

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446