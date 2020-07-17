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    • 17.07.2020 14:36
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    2020! kaç? İstanbul, Ankara,

    kaç? 2020 çocuklarını özel okula göndermek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, merak ediliyor. Liselere giriş yapmak isteyen öğrenciler için 2020 LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte özel okul taban puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, ? İşte yanıtı…

    Özel okul taban puanları 2020! Özel lise puanları kaç? İstanbul, Ankara, İzmir özel okul puanları…

    2020 özel okul taban puanları! Özel lise puanları kaç? İstanbul, Ankara, İzmir özel okul puanları çocuklarını özel okula yazdırmak isteyen öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. LGS 2020 sonuçları açıklandı ve tercih dönemi için geri sayıma geçildi. Tercih dönemi öncesinde merak edilen bilgiler arasında özel okul taban puanları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 özel lise puanları kaç? İstanbul, Ankara, İzmir özel okul puanları kaç?

    ÖZEL OKUL TABAN PUANLARI 2020!

    ALMAN LİSESİ

    Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

    ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

    2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
    Kız Yatılı kontenjanı: 12
    Erkek Yatılı kontenjanı: 21

    Taban Puanı: 446

    AMERİKAN ROBERT LİSESİ

    Kız öğrenci taban puan : 479
    Kontenjan: 111

    Erkek öğrenci taban puan: 479
    Kontenjan: 110

    SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

    Taban puan: 456

    NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

    Taban puanı: 446

    SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
    Taban puanı: 460

    SEV AMERİKAN KOLEJİ

    Kontenjan: 45
    Taban puan: 462

    TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

    2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

    ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

    2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
    2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470
    Haberler Güncel Özel okul taban puanları 2020! Özel lise puanları kaç? İstanbul, Ankara, İzmir özel okul puanları…
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