LGS 2020 yılı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel lise kolej taban tavan puanları araştırılmaya başlandı. 2020 Özel okul ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özel okul fiyatları ne kadar? 2020 yılı için özel liselerin puanları ve ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene ücretleri haberimizde yer alıyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÖZEL OKULA KAYIT YAPANA TERCİH HAKKI YOK
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
ÖZEL LİSE TABAN TAVAN PUANLARI!
2020 yılı için özel liselerin puanları ve ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene özel liselerin puanları ve ücretleri şöyle olmuştu.
ÖZEL OKULLARIN BİRİNCİ ÖN KAYIT DÖNEMİ İÇİN TABAN PUANLARI
KURUM TABAN PUAN
Özel Amerikan Robert Lisesi 450
Özel Alman Lisesi 440
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 410
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 405
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 390
Üsküdar Amerikan Lisesi 440
İzmir Amerikan Koleji 404
SEV Amerikan Koleji 410
Tarsus Amerikan Koleji 384
Özel okulların büyük çoğunluğu eğitim ücretlerini açıkladı. Ücretler, eğitim kademelerine, şehirlere hatta semtlere göre değişiyor. Örneğin bir kolejin Ağrı kampüsünde ilkokul eğitim ücreti 14.050 TL iken İstanbul Beykoz'daki kampüsünde 51.710 TL.
Yabancı kolejlerde ücretler 100 bin TL'yi aşıyor. Bu yılki ücretler açıklanmadı ancak Robert Kolej'in, geçen yıl yatılı bölümü 128 bin TL'ydi. Elbette çocuğa yapılacak en büyük yatırım eğitim. Ancak bir araba hatta küçük bir ev fiyatını yakalayan ücretler, aileleri zorluyor.
- İstek Acıbadem Okulları: Anaokulu 29.800 TL-31.100 TL + Yemek; İlkokul 43.900 TL + Yemek; Ortaokul 48.100 TL; Lise 53.000 TL.
- Bahçeşehir Okulları: İstanbul kampüslerinde Anaokulu 20.534 TL-43.678 TL; İlköğretim 37.205 TL-53.523 TL; Ortaokul 39.241 TL-56.701 TL; Lise 55.572 TL-84.902 TL.
- TED Rönesans Koleji: Anaokulu 43.182 TL; İlkokul 48.563 TL; Ortaokul 51.085 TL; Lise 53.832 TL.
- FMV Işık Okulları: 10 taksit + yemek olmak üzere, Anaokulu 39.300 TL-52.100 TL; İlkokul 47.600 TL-58.300 TL; Lise 48.700 TL-64.000 TL.
- Ata Koleji: KDV, yemek hariç Anaokulu 1600 TL (Aylık); İlkokul 21.000 TL; Ortaokul 22.000 TL-23.000 TL; Lise 24.000 TL.
- Doğa Koleji: Anaokulu 10.950 TL-49.605 TL; İlkokul 14.050 TL-51.710 TL; Ortaokul 14.350 TL- 54.645 TL; Lise 15.850 TL-53.295 TL.
- Eyüboğlu Eğitim Kurumları: KDV, yemek hariç Anaokulu 36.000 TL - 40.750 TL; İlkokul 43.250 TL - 55.250 TL; Ortaokul 56.750 TL; Lise 52.500 TL - 57.500 TL.
- Bilfen Okulları: KDV, yemek hariç Çamlıca Kampüsü İlkokul 59.500 TL; Ortaokul 60.900 TL.
- ENKA Okulları: Anaokulu 77.244 TL; İlkokul 69.950 -77.244 TL; Ortaokul 69.950 TL-78.809 TL; Lise 83.415 TL-86.760 TL.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.
LGS YEP LİSE TABAN PUANLARI 2020: LİSE TABAN PUANLARI
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2020 indirmek için tıklayınız
2020 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için tıklayınız
Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.
TERCİH BAŞVURULARI 20 TEMMUZ PAZARTESİ
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Kılavuzda açıklanan takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Kılavuzda ilk dikkati çeken hem merkezi sınav puanı hem de sınav puanı olmadan yapılacak yerleştirmede kriterlerde bir değişiklik yok. Yani, 2019 yılında yerleştirmede kullanılan kriterler bu yıl da geçerli olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.