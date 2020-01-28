Oda TV yazarı provokatör Serdar Akinan ABD'den gelen parayla 17-25 Aralık kumpasına çanak tutmuş 28.01.2020 12:48

Elazığ depremi sonrası alçak iftiralarla AFAD'ı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Serdar Akinan'ın, Gezi Parkı provokasyonu döneminin ardından ABD tarafından finanse edildiği ve bu finansmanla birlikte 17-25 Aralık kumpasında provokatif haberlere imza attığı ortaya çıktı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından AFAD ve Başkan Erdoğan hakkında attığı alçak iftiralar nedeniyle Elazığ Valiliği tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Serdar Akinan'ın Gezi Parkı olayları döneminde provokatif haberler yapmak için ABD tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.

PROVOKATİF HABERLER AKİNAN'DAN PARA ABD'DEN

Gezi Parkı provokasyonunun olduğu dönemde bir internet sitesinin haber toplantısına katılan Akinan, Türkiye'de medya alanında yeni bir oluşum içine girdiklerini ve bu oluşumun ABD'den finanse edildiğini söyledi. Kurulan haber sitesine ABD'de yaşayan bazı isimlerin 1 milyon dolar değer biçtiğini ve biçilen bu değerin ardından 180 bin dolar fon sağlandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Akinan, "Gezi sürecinin sonuna doğru Türkiye'de gidişattan memnuniyet duymayan bir kısmı Türkiye bir kısmı Amerika'da yaşayan bir çok üst düzey yönetici bir araya gelmiş ve demokrasinin gelişmesi için bağımsız medyaya ihtiyaç var biz de buna para koyacağız demiş. Bunlar bana geldiler dediler ki Türkiye'de biz medyaya yatırım yapacağız. Kuralları belirleyelim. Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar. Ve bunu kabul ettim." dedi.

FETÖ EYLEMLERİNE DE AÇIKÇA DESTEK VERMİŞ

Medya alanında kurduğu bu yapıda kaynağı ABD'den alan Akinan, 17-25 Aralık sürecinde de provokatif haberlere imza attı. Akinan, FETÖ eylemlerine açıkça destek vererek 17-25 Aralık kumpasında da FETÖ yanlısı haberlerle kumpasa destek oldu.

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DEPREM SONRASI DA PROVOKASYON YAPTI

Serdar Akinan, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede bulunan, canını hiçe sayarak enkaz altından onlarca kişiyi kurtaran AFAD ekiplerini ve olayın ardından bölgeye giderek depremzedeleri ve zarar gören bölgeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan'ı yalanlarıyla hedef almıştı.

KRT TV adlı kanalda katıldığı canlı yayında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili skandal ifadeler kullanan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede." dedi. AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını engellediği iftirasında da bulundu.