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  • Son Güncelleme: 26.01.2020 22:19

yazarı 'dan sonrası KRT TV'de AFAD ekibi ve 'a alçak iftira

Türkiye Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından tüm ülke tek yürek olup deprem bölgesi için dua edip, depremzedeler için yardım organizasyonları düzenlerken; bazı odaklar da depremi fırsat bilip provokatörlüğe soyundu. Bunların son örneği ise oldu. Akinan Elazığ'da canını hiçe sayıp sahada çalışma yapan AFAD ekibini ve 'ı iftiralarıyla hedef aldı.

Oda TV yazarından alçak iftira

Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de gündem Elazığ ve Malatya oldu. Özellikle bu iki ilde birçok ev yıkılırken, onlarca insan da göçük altında kaldı. Son gelen rakamlara göre 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1600'den fazla vatandaşımızın ise yaraladığı bildirildi.

Türkiye depremin ardından depremzedeler için tek yürek olurken, bazı kesimler ise depremi fırsat bilerek iğrenç emelleri için adeta provokatörlüğe soyundu. Bazı siyasi ve ünlüler yaşanan depremin ardından skandal ifadelerde bulundu. Bunların son örneği ise yazarı oldu.

İFTİRALARIYLA AFAD'I VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Serdar Akinan, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede bulunan, canını hiçe sayarak enkaz altından onlarca kişiyi kurtaran AFAD ekiplerini ve olayın ardından bölgeye giderek depremzedeleri ve zarar gören bölgeleri ziyaret eden 'ı yalanlarıyla hedef aldı.

KRT TV adlı kanalda katıldığı canlı yayında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili skandal ifadeler kullanan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede." dedi. AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını engellediği iftirasında da bulundu.

Akinan Oda TV'deki yazısında enkaz altında kalan bir kadının 1 saat boyunca bulunduğu yerden çıkarılmayarak, Başkan Erdoğan'ın bölgeye gelmesinin beklendiği iftirasında bulunurken; olay anında bölgede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları anlattı. Usta konuyla ilgili olarak "Sn. Cumhurbaşkanımız ile enkaz bölgesindeydik.İnceleme yaparken depremzede vatandaşlarımızla ilgilenirken o an haber geldi ve hep birlikte oraya yönelip çıkarılmasını bekledik.Bu dediğiniz gibi iftiradır ve ayıptır.Kimse merak etmesin tüm imkanlarımızla oradayız." dedi.

Takvim.com.tr / Özel haber

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