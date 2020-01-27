Elazığ depremi üzerinden alçak bir iftiraya imza atan Oda TV yazarı Serdar Akinan FETÖ'nün sözcüsü çıktı

Oda TV yazarı Serdar Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demiş ve AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyareti sırasında engellediği gibi çirkin bir iftiraya imza atmıştı. Müfteri Serdar Akinan'ın daha önce de skandal paylaşımlarda bulunduğu ve Twitter'da adeta FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı.

27.01.2020 14:35 - Son Güncelleme: 27.01.2020 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





