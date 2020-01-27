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Elazığ depremi üzerinden alçak bir iftiraya imza atan Oda TV yazarı Serdar Akinan FETÖ'nün sözcüsü çıktı

Oda TV yazarı Serdar Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demiş ve AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyareti sırasında engellediği gibi çirkin bir iftiraya imza atmıştı. Müfteri Serdar Akinan'ın daha önce de skandal paylaşımlarda bulunduğu ve Twitter'da adeta FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı.

27.01.2020 14:35 - Son Güncelleme: 27.01.2020 15:09
Elazığ depremi üzerinden alçak bir iftiraya imza atan Oda TV yazarı Serdar Akinan'ın skandal tweetleri ortaya çıktı!

Oda tv yazarı Serdar Akinan, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede bulunan, canını hiçe sayarak enkaz altından onlarca kişiyi kurtaran AFAD ekiplerini ve olayın ardından bölgeye giderek depremzedeleri ve zarar gören bölgeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan'ı yalanlarıyla hedef aldı.

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Elazığ depremi üzerinden alçak bir iftiraya imza atan Oda TV yazarı Serdar Akinan'ın skandal tweetleri ortaya çıktı!

KRT TV adlı kanalda katıldığı canlı yayında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili skandal ifadeler kullanan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede." dedi.

Elazığ depremi üzerinden alçak bir iftiraya imza atan Oda TV yazarı Serdar Akinan'ın skandal tweetleri ortaya çıktı!

AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını engellediği iftirasında da bulundu.

Elazığ depremi üzerinden alçak bir iftiraya imza atan Oda TV yazarı Serdar Akinan'ın skandal tweetleri ortaya çıktı!

Elazığ depremi ile ilgili çirkin iftiraların sahibi Akinan'ın geçmişte yaptığı paylaşımlar, işin aslını gözler önüne serdi. Akinan'ın geçmiş Twitter paylaşımlarında adeta FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığı açık bir şekilde görülüyor.

Elazığ depremi üzerinden alçak bir iftiraya imza atan Oda TV yazarı Serdar Akinan'ın skandal tweetleri ortaya çıktı!

FETÖ KUMPASININ SÖZCÜSÜ OLDU!
Akinan'ın 2013'te yaptığı bir paylaşımda, hükümeti devirmeye yönelik kurulan 17-25 Aralık kumpasına destek verdiği görülüyor.

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