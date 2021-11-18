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Öcalan'ın sağ kolu öldürüldü! Ali Haydar Kaytan kimdir? Ölümünün gizlenmesi için infaz yöntemi

Öcalan'ın sağ kolu öldürüldü! Ali Haydar Kaytan kimdir? Ölümünün gizlenmesi için infaz yöntemi
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.Terör örgütü PKK, örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla Kaytan'ın ölümünü gizledi. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece sözde üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü, defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

CESEDİ GÖMEN PKK'LILAR İNFAZ EDİLDİ

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

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