RAMAZAN İMSAKİYE
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Numan Kurtulmuş'tan finansal operasyonlara sert tepki: Türkiye kimseye muhtaç olmaz

Numan Kurtulmuş'tan finansal operasyonlara sert tepki: Türkiye kimseye muhtaç olmaz
10.05.2020 22:43

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüse karşı yakaladığı başarının birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Son günlerde yapılan ekonomik saldırılarla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Türkiye kimseye muhtaç olmaz, doğru istikamette gidiyoruz. IMF'ye mahkum olmamızı isteyenler var." ifadelerini kullandı.


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