AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüse karşı yakaladığı başarının birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Son günlerde yapılan ekonomik saldırılarla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Türkiye kimseye muhtaç olmaz, doğru istikamette gidiyoruz. IMF'ye mahkum olmamızı isteyenler var." ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş'tan finansal operasyonlara sert tepki: Türkiye kimseye muhtaç olmaz
10.05.2020 22:43
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