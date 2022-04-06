Nisa Mihriban bebek öldü mü? Sokağa terk edilen 3 aylık Nisa bebek için kritik saatler! Hastanede komada

Yüreklere işleyen olay İstanbul'da yaşandı. 29 Mart'ta Pendik'teki ihbara giden sağlık ekipleri sokağa terk edilmiş 3 aylık bebekle karşılaştı. Sağlıkçı Büşra Durmaz, karnı aç olan bebeği kendi yavrusu gibi emzirdi sarıp sarmaladı. Durmaz'ın, Nisa Mihriban adını verdiği bebek bakımevine yerleştirildi. Ancak dün rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Nisa bebeğin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Ekipler ise vicdansız anneye ulaştı. Ebru S, sosyal medyadan tanıştığı Murat Ç'den evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını vurguladı. Kalacak yer bulamadığını bu yüzden de bebeği bıraktığını anlattı. Tutuklanan Ebru S.'nin 2019'da yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.



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Nisa bebeğin, boğazına kusmuk kaçtığı belirlendi. bakımevindeki görevli D.Y., gözaltına alındı.