HDPKK'lı Semra Güzel'in kaçış rotası belli oldu! Milletvekilliği düşecek mi?

Terör örgütü PKK kampında "Koçero" kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Hezil Çayı üzerinden Kuzey Irak'taki PKK kamplarına geçtiği iddia edildi. Güzel'in kamplardan Almanya ve Belçika'ya geçme planları yaptığı değerlendiriliyor. Öte yandan ​Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için iki yol var. Onlardan biri yargı kararı çıkması ve Genel Kurul'da okunması bir diğer seçenek ise iç tüzükte yer alıyor. Buna göre mazeretsiz şekilde üst üste 5 kez Meclis oturumlarına katılmayan kişinin vekilliği düşürülebiliyor.