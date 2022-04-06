RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları HDPKK'lı Semra Güzel'in kaçış rotası belli oldu! Milletvekilliği düşecek mi?

HDPKK'lı Semra Güzel'in kaçış rotası belli oldu! Milletvekilliği düşecek mi?

HDPKK'lı Semra Güzel'in kaçış rotası belli oldu! Milletvekilliği düşecek mi?
06.04.2022 10:39

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:02
İBB'den itiraf geldi
Haber 01:38
Türkiye'den Buça açıklaması!
Haber 02:52
'İBB işe alımlarda güvenlik...
Haber 02:34
Nisa Mihriban'dan kötü haber!...
Haber 01:58
Mariupol'deki tahliyelere...
Haber 06:09
"Kanal İstanbul ile jeopolitik...
Haber 00:15
3 aylık bebeğini boş araziye...
Haber 03:04
Avcılar'da inşaat yanındaki...
Haber 13:34
Macaristan'daki 6'lı...
Haber 00:25
Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na...
Haber 01:50
HDP'den tehlikeli provokasyon!...
Haber 01:13
232 kilometre güvenlik...

Terör örgütü PKK kampında "Koçero" kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Hezil Çayı üzerinden Kuzey Irak'taki PKK kamplarına geçtiği iddia edildi. Güzel'in kamplardan Almanya ve Belçika'ya geçme planları yaptığı değerlendiriliyor. Öte yandan ​Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için iki yol var. Onlardan biri yargı kararı çıkması ve Genel Kurul'da okunması bir diğer seçenek ise iç tüzükte yer alıyor. Buna göre mazeretsiz şekilde üst üste 5 kez Meclis oturumlarına katılmayan kişinin vekilliği düşürülebiliyor.

Haber Videoları
SON DAKİKA