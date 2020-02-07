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Nihat Hatipoğlu Müge Anlı'daki 'din istismarı' için uyardı: Bırakın böyle safsataları

Nihat Hatipoğlu Müge Anlı'daki 'din istismarı' için uyardı: Bırakın böyle safsataları

07.02.2020 12:24

Müge Anlı'daki din istismarı ile dolandırıcılık çetesi Türkiye gündemine oturdu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Atv ekranlarında her sabah saat 08.30'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programında Müge Anlı'da ortaya çıkan turşu bidonuyla din istismarında bulunarak dolandırıcılık yapan şarlatanlar hakkında uyardı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun Müge Anlı'nın çökerttiği dolandırıcılık çetesi hakkındaki açıklaması!


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