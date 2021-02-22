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Niğde'de kurutulan yaş sebze ve meyveler yurt dışına ihraç ediliyor

Niğde'de kurutulan yaş sebze ve meyveler yurt dışına ihraç ediliyor
22.02.2021 15:55
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Niğde'de yaşayan 25 yaşındaki Burak Akbulut, üniversitede okurken Erasmus programıyla gittiği İtalya'da kurutulmuş ve donmuş meyveye ilgi olduğunu gördü. Akbulut, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1,5 milyon lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon lira sermayeyle meyve sebze kurutma tesisi kurdu. Bir yıl önce bu işe giren Burak Akbulut, şu anda 50 kişiyi istihdam ediyor, 2 bin ton yaş sebze ve meyve işliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'ye 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini ihraç ediyor.


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