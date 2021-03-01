Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 1Mart hava durumu

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren ise il genelinin yağmurlu olacağı bildirildi. İşte 1 Mart hava durumu raporu.