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Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 1Mart hava durumu

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 1Mart hava durumu
01.03.2021 09:35
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Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren ise il genelinin yağmurlu olacağı bildirildi. İşte 1 Mart hava durumu raporu.


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