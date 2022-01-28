Necip Hablemitoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Suikast silahı nerede? Kilit isim Nuri Gökhan Bozkır tek tek itiraf etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz akşam bir televizyon yayınında Türkiye'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın itirafları ortaya çıktı. Yakalanmadan bir süre önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de röportaj yaptığımız Bozkır, cinayette hangi iki ismin rol aldığını ve suikast silahının nasıl yok edildiğini ayrıntılarıyla anlattı. Bozkır, "Suikasttan bir gün sonra Gölbaşı’nda nizamiyede koşuya çıktık. Kutsal ve Mumcuoğlu’nun arkasındaydım. Mogan Gölü’nün kenarından geçerken içinde silah olan siyah bir poşeti göle fırlattılar. Atılan yeri krokide gösterdim. Bölge aranırsa silah bulunur." dedi.