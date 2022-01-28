Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş Yönetim Kurulu başkanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 320 Bin dolar rüşvet istemiş ve bunun 200 Bin Dolarını belediyedeki odasında elden nakit alırken KOM ekiplerince basılmıştı. Mahkemeye çıkarılan Erdağı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaşanan büyük skandalın ardından ise ne Başkan Şahin, ne de CHP Bilecik İl Yönetimi tek bir açıklama dahi yapmamıştı. Olaydan bir hafta sonra, İl yönetimi, Başkan Metin Yaşar'ın önderliğinde toplandı. Yapılan toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, rüşvet olayında şeffaf olmayı, tarafsız kalıp tüm yargı sürecini takip etmeyi kararlaştırdı.

Yönetim toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan İl Başkanı Metin Yaşar, toplantıda alınan kararı hiçe sayıp, Belediye Başkanı Semih Şahin'i koruyup kollayan ve neredeyse rüşveti meşrulaştıran açıklamalar yapınca ortalık karıştı. CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin görevlerinden istifa etti.

İLK İSTİFA ÇEVİK'TEN GELDİ

CHP İl Başkanı Metin Yaşar'ın basın toplantısının ardından İlk istifa CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik'ten geldi. Çevik yaptığı açıklamada, "İl Yönetim Kurulu adına aldığımız her türlü karar hiçe sayılmıştır. Yapılan basın açıklaması doğrultusunda il yönetimi bu şaibeli sürecin yanında durduğunu tüm kamuoyuna beyan etmiştir. Bu nedenle görevimden istifa ediyorum" dedi.

ALTAN ŞAHİN DE İSTİFA ETTİ

Yapılan açıklamalardan büyük rahatsızlık duyan isimlerden biri de Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin oldu. Görevlerinden istifa eden Şahin, "Partimiz il yönetimi olarak yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, Bilecik Belediye Başkanlığı ile ilgili konuda, yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini hiçe sayarak, mevcut durumda tarafsız ve yargı sürecini takip ederek değerlendirmek yerine, tamamen bireysel düşünceler ile destek içeren basın açıklaması sonrasında, partimin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

PARTİNİN ETKİLİ İSİMLERİNDEN DE TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik'te önemli isimlerinden ve CHP'den geçtiğimiz dönemlerde Belediye Başkanı adayı olan Av. Faik Akarkarasu, Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayından sonra CHP'de yapılan basın açıklamasında Belediye Başkanı Semih Şahin'e parti örgütünün sahip çıkmasına tepki gösterdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Akarkarasu yaptığı açıklamada, "Soruşturma dosyasının sürecine ilişkin yapılmış olan basın açıklaması, özellikle de özellikle halihazırda Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürüten kişinin açıklama adı altındaki açıklamaları kamuoyunca da değerlendirilecektir. Yapılan açıklamalar, kamuoyunu hiç de tatmin etmeyen ve tam aksine kamuoyuna umut olamayan niteliktedir. Bugün itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi içinde yeni bir siyasi anlayış ve kadrolar oluşur, Bilecik siyasetindeki yerini alır" dedi.