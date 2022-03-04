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NATO Karargahı’nda Rusya-Ukrayna zirvesi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

NATO Karargahı’nda Rusya-Ukrayna zirvesi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
04.03.2022 15:58

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alındığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin dengeli politikasını toplantıda vurguladık." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerdeniz." açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu belirtti.

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