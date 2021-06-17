Mustafa Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi: O kişi şu an milletvekili değil

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir siyasetçinin suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı sözleri ardından yaptığı açıklamada Bakan Soylu'nun o kişinin şu anda milletvekili olmadığını belirttiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu ile görüşen Şentop, bu kişinin şu an milletvekili olmadığını ve Meclis çatısı altında görev yapmadığını söyledi.

MECLİS BAŞKANI BAKAN'LA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı bir belge ile ''10 bin dolar alan siyasetçi şu an Yüce Meclis çatısı altında bulunmuyor'' dediği öğrenildi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ''Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" açıklaması yaptı.

"BAKAN SOYLU'NUN KASTETTİĞİ İÇİN MİLLETVEKİLİ DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Şentop şu ifadeleri kullandı: ''Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değildir diyor. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum.''