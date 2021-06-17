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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den çarpıcı rapor! Son 51 yılın en sıcağı! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den çarpıcı rapor! Son 51 yılın en sıcağı! Bugün hava nasıl olacak?
17.06.2021 17:37
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Haziran ayına girerken hava sıcaklıklarının düşük seyrederken Meteoroloji’nin verilerine göre bu yılın mayıs ayındaki sıcaklık 19,3 santigrat dereceye çıktı ve son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz “2022 veya 2023 de El Nino görülecek olursa, o zaman Türkiye'nin ortalama sıcaklığı da buna bağlı olarak yükselecektir. Çünkü dünyanın her tarafı ortalamadan fazla ısınacak” dedi. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri


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