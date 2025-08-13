Son Dakika
Muş'ta feci kaza: 1 ölü!

Muş’ta otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu çıkan yangında sürücü Hakan Asya yanan araçta can verdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 03.00 sıralarında Murat Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen ticari araç ile bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Araçta sıkışan sürücü Hakan Asya, çıkan yangından kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yol kenarındaki otluk alana da sıçrayan yangın, çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

