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Müjdat Gezen'den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti işgalci kuvvete benzetti: "Geldikleri gibi giderler"

Müjdat Gezen'den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti işgalci kuvvete benzetti: "Geldikleri gibi giderler"
02.10.2021 09:37
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Uğur Dündar’ın CHP yanlısı Tele 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi. Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzeterek "Geldikleri gibi giderler" dedi.


Son yıllarda oyunculuğunun yanı sıra siyasete olan ilgi ve alakasıyla daha çok göz önünde bulunan Müjdat Gezen, 61'inci sanat yılında, sanat anılarını Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı.

Ancak program içeriğinden saptı.

CHP yanlısı Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti'ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

"BUNLAR MEHTER MARŞI İLE GİDECEK, BİZ İZMİR MARŞI İLE GELECEĞİZ"
Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

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