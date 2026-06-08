Donald Trump NBC röportajını terk etti
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği röportajı California valilik ön seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek ve sunucuya sert tepki göstererek yarıda kesti. Trump, oy sayım sürecinin yavaş ilerlemesini eleştirerek medya mensuplarını ve seçim yetkililerini "hilebaz" olmakla suçladı. Sunucunun kanıt sorması üzerine öfkelenen ve medyayı hedef alan ABD Başkanı, "Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız." ifadelerini kullandıktan sonra röportajı terk etti.
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