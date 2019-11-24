Muharrem İnce'den bomba itiraf: Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüm 24.11.2019 23:35

HaberTürk’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı Özel programına konuk olan Muharrem İnce, ‘’2020’de aday olacak mısınız?’’ sorusu üzerine, ‘’Delegeler seçilmeden, bunu söylemem doğru olmaz. Ben iddiamdan vazgeçmiş falan değilim. Tekrar söylüyorum CHP’nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Başka birinin aday olması yürümüyor. Bunu denedik bir kere. Sayın Genel Başkan aday olmadı, aday ben oldum işler yürümedi. Bir kere Genel Başkan 0 moralle seni kampanyaya başlatıyor. Seni destekleyen milletvekillerinin hepsinin çiziyor üstünü, senin kolunu kanadını kırıyor. ‘Gel şimdi Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyorlar. Çıkıyorsun, olmasan ‘şımarık çocuk’ derler. Olsan, arkadaşların harcanmış, gitmiş. Sıfır moralle başlıyorsun, olmuyor. Milletvekilleri listesi açıklanınca, benim yanımdaki arkadaşların hepsini harcadılar. Zonguldak mitinginde hastayım dedim, doğru değildi. Çekilmeyi düşündüm. Çünkü Bartın milletvekilini listeye koymamışlardı ben de Bartın milletvekilini Zonguldak mitinginde gidin oralarda uğraşın diye yollamıştım. Öyle zor durumda kaldım ki, ekibini satmış adam gibi oldum.’’ ifadelerini kullandı.