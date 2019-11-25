CHP Genel Merkezi'ndeki çeteyi ifşa ederken Halk TV tarafından sansüre uğrayan Muharrem İnce, Habertürk'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, ''Halk TV neden kestin benim yayınımı? 'Yandaş medya senin yayınını neden verdi?' diye soracaklarına, neden Halk TV yayını vermedi diye sormaları gerekiyor.'' ifadelerini kullandı. İşte İnce'nin konuya ilişkin o açıklamaları...
Muharrem İnce'den kendisine sansür uygulayan Halk TV ile ilgili flaş açıklama!25.11.2019 01:00
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