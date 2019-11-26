Muharrem İnce işaret etmişti! CHP'deki çetenin tatil yaptığı teknenin sahibi konuştu 26.11.2019 20:41

Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan CHP'li Muharrem İnce'nin açıklamaları, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İnce'nin, "Ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasının ardından, gözler İzmir'e çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddia edildi. O teknenin sahibi iş insanı Ahmet Tunaboylu konuştu.