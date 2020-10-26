Muharrem İnce cephesinde kritik gün 29 Ekim! Muharrem İnce CHP'den istifa edip yeni parti kuracak mı?

CHP Yalova eski Milletvekili İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından İstanbul’da ekibini toplayarak manifesto yazımı için süreci başlatacak. Peki Muharrem İnce, CHP'den istifa edip yeni parti kuracak mı? İşte merak edilen detaylar...

Muharrem İnce cephesinde kulisler hareketli durumda...



Memleket Hareketi lideri, CHP Yalova eski Milletvekili İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından İstanbul'da ekibini toplayarak manifesto yazımı için süreci başlatacak.



Şu ana kadar 50'ye yakın ili ziyaret eden İnce, hareketin partiye dönüşüp dönüşmeyeceğine yılbaşına kadar karar verecek.