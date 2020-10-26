Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Doğan saldırıyı düzenleyen 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasında bulundu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI!

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Türkiye'de bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yapmıştı.

ELÇİLİKLERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATMIŞLARDI

Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD Elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı.



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER









