Haberler Haber Videoları Muhalefetin Türkiye'si nasıl olurdu? İstanbul'da kaos var: Avrasya- Marmaray-YSS Köprüsü ve yeni havalimanları yok

Muhalefetin Türkiye'si nasıl olurdu? İstanbul'da kaos var: Avrasya- Marmaray-YSS Köprüsü ve yeni havalimanları yok

Muhalefetin Türkiye'si nasıl olurdu? İstanbul'da kaos var: Avrasya- Marmaray-YSS Köprüsü ve yeni havalimanları yok
11.11.2021 11:40
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Ülke için yapılan her projeye karşı çıkan, Avrupa'da zirveye oynayan İstanbul Havalimanı'nı bile engellemeye çalışan CHP zihniyetinin Türkiye idealinin fotoğrafı A Haber canlı yayınında çekildi. 'Muhalefetin Türkiye'si nasıl olurdu? sorusunun sorulduğu canlı yayında, CHP'nin istediği Türkiye'de adeta kaosun hakim olacağı görüldü.

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Ülke için yapılan her projeye karşı çıkan, Avrupa'da zirveye oynayan İstanbul Havalimanı'nı bile engellemeye çalışan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasına Kanal İstanbul tehdidini sürdürerek "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek" demişti.

TÜRKİYE'DE KAOS OLURDU
Kılıçdaroğlu'nun tehditleri sonrası CHP zihniyetinin Türkiye idealinin fotoğrafı A Haber canlı yayınında çekildi. Türkiye'nin kronikleşen birçok sorununa çözüm üreten projelerin hayata geçmeyeceği muhalefet Türkiye'sinde bir kaos ikliminin olacağı görüldü.


İşte CHP'nin başını çektiği muhalefetin iktidarında Türkiye gerçeği;




*Osman Gazi Köprüsü ve otoyollar yok!

İzmir 8 saat, 100 KM uzakta, trafik kaos

Bölge ekonomisi gelişmemiş

Bölünmemiş yollarda her gün can kayıpları var

*Avrasya- Marmaray-YSS Köprüsü yok!

-İstanbul'da trafik duruyor

-Köprülerde kaos var

-Tedarik taşımacılık sektede.


*İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı yok

-Uçaklar yetmiyor insanlar perişan

-Atatürk Havalimanı'nda kuyruk var

-Turist ve transit yolcu geliri bitmiş


*Kanal İstanbul yok!

-Boğaz trafiği felç

-Sahiller tehlike içinde

-Türkiye yıllık en az 6 milyar doları geliri kaybetmiş


*Teknoloji sanayi yatırımı yok!

-İHA SHA üretilememiş mili savunma felç

-Türkiye dışa bağımlı teknolojiyi yakalayamamış

-Yatırım yapılamıyor ihracat edecek ürün kalmamış


*Enerji yatırımları yok!

-Türkiye enerjide dışa bağımlı

-Yenilenebilir enerjide adımız okunmuyor

-Doğalgaz petrol keşifleri hayal bile değil

-Nükleer enerjinin sadece adını biliriz

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