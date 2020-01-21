Muğla'da ters yönden gelen araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı 21.01.2020 10:43

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ters yönden gelen araç kazaya neden oldu. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 80 yaşındaki Şevki Atilla hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.