İBB, şehir hastanesinin yol inşaatlarını durdurdu 21.01.2020 10:43

Seçimin bitmesiyle birlikte polemiklerin kaynağı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kayaşehir’de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı. Hastane inşaatı yüzde 90’lara ulaşmasına rağmen hastanenin çevredeki yollara bağlayacak olan yol inşaatları önce yavaşlatıldı sonra da tamamen durduruldu. Duran inşaat çalışmaları nedeniyle Başakşehir ve Kayaşehir halkının çektiği sıkıntı havadan görüntülendi.