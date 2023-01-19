Haberler Haber Videoları Müge Anlı'daki üfürükçü Süleyman gözaltında! 33 yaş küçük aşkı Hilal Baltacı kendini paraladı Müge Anlı o anları anbean paylaştı

Müge Anlı'daki üfürükçü Süleyman gözaltında! 33 yaş küçük aşkı Hilal Baltacı kendini paraladı Müge Anlı o anları anbean paylaştı

Müge Anlı'daki üfürükçü Süleyman gözaltında! 33 yaş küçük aşkı Hilal Baltacı kendini paraladı Müge Anlı o anları anbean paylaştı
19.01.2023 16:52

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Müge Anlı'daki üfürükçü Süleyman gözaltında! 33 yaş küçük aşkı Hilal Baltacı kendini paraladı, Müge Anlı Instagram hesabından o anları anbean paylaştı.18 yaşındaki Hilal Baltacı ile kendisinden 33 yaş büyük olan üfürükçü Süleyman, Müge Anlı'yı bugün ATV canlı yayınında bir kez daha çileden çıkardı. Konya'da 16 gün önce kaybolan Hilal Baltacı ve onu kaçırdığı üfürükçü Süleyman 18 Ocak canlı yayınındaydı. Daha öncce ailesi baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı için hekim kontrolünden geçirilmek üzere ekipler yola çıktı. Üfürükçü Süleyman için ise emniyet güçleri harekete geçti. Müge Anlı ise "13 Temmuz'da bu kızın manitam dediği kişi siz misiniz değil misiniz?" sorusunu yöneltince aldığı yanıtla bir kez daha çılgına döndü. Canlı yayından hemen sonra emniyet güçleri Müge Anlı stüdyosundaydı. İşte detaylar...

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