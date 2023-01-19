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Haberler Televizyon Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: "Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye..."

Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: "Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye..."

Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet harekete geçti! 18 yaşındaki Hilal Baltacı ile kendisinden 33 yaş büyük olan üfürükçü Süleyman, Müge Anlı'yı bir kez daha çileden çıkardı. Konya'da 16 gün önce kaybolan Hilal Baltacı ve onu kaçırdığı üfürükçü Süleyman 18 Ocak canlı yayınındaydı. Daha öncce ailesi baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı için hekim kontrolünden geçirilmek üzere ekipler yola çıktı. Üfürükçü Süleyman için ise emniyet güçleri harekete geçti. Müge Anlı ise "13 Temmuz'da bu kızın manitam dediği kişi siz misiniz değil misiniz?" sorusunu yöneltince aldığı yanıtla bir kez daha çılgına döndü. İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.01.2023 13:39 - Son Güncelleme: 19.01.2023 13:48
Müge Anlı’daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI: "CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE..."

Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede!

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Müge Anlı’daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine milyonları ekran başına topladı. Üfürükçü Süleyman geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırmıştı.

Müge Anlı’daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Şerife ve Arif çifti, 18 yaşındaki kızlarının 50 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia edip Müge Anlı'ya başvurmuştu geçtiğimiz günlerde.

Müge Anlı’daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Anne Şerife Hanım kızının davranışlarındaki anormalliği seziyor. Kızının kendi kendine konuşup güldüğünü söyleyen Şerife Hanım kızı Hilal'in "Beni ruhani varlıklar çok seviyor, sen yanımda olunca beni senden kıskanıyor" dediğini iddia etmişti.

Müge Anlı’daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Kızını psikologa götürmek yerine üfürükçüye götüren Şerife Hanım'ın bu hareketi sonrası başlarına gelmeyen kalmıyor.

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