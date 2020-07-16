Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! "Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama..."

16.07.2020 12:31

Müge Anlı Hasan Ay cinayetinde şoke eden son dakika bilgilerine ulaştı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde pusu kurularak öldürülen Hasan Ay'ın katili kim? Müge Anlı, Hasan Ay cinayetiyle ilgili çarpıcı iddiayı araştırıyor. Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde kahreden iddia sonrası ailesi büyük şok yaşadı. Hasan Ay, arabasını alan Nevzat Aydın'ın yaşadığı yasak aşk yüzünden mi öldü?

Müge Anlı'nın araştırdığı 6 yıl önce pusu kurularak işlenen Hasan Ay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Müge Anlı'ya konuştu! 6 yıl önce pusu kurularak öldürülen Hasan Ay'ın katili kim? Hasan Ay cinayetinde yasak ilişki detayı! İşte son dakika Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayeti gelişmesi...