Son dakika: Ayasofya Camii için protokol imzalandı! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan müjde

16.07.2020 11:17

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklama yaptı.



Törende ilk sözü alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'ne ziyaretlerin daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını temenni etti.



"İTİNA İLE KORUNACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TALİMAT

Bakan Ersoy, "Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz." açıklamasını yaptı.