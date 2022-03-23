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Müge Anlı'daki Dursun Zehir olayında 'üzerinde ölüm kokusu vardı' itirafı!

Müge Anlı'daki Dursun Zehir olayında 'üzerinde ölüm kokusu vardı' itirafı!
23.03.2022 13:06

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Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. 71 yaşındaki Dursun Zehir, cebindeki bir deste para yüzünden öldürüldü mü? Atv canlı yayınında Müge Anlı'ya konuşan komşular Dursun Zehir'in kızı ve torunu Kerim'le ilgili sözleri ile şüpheleri iyice arttırdı. Yaşlı adamın son gecesi Kerim'in bindiği taksi şoförü Serkan Bey, Müge Anlı ekibine konuştu. "Kerim'in üzerinde ölüm kokusu vardı, üstü başı mosmordu. Hava soğuktu ona rağmen camı açarak gitmek istediği yere götürdüm. O gün Kerim nereden geliyordu araştırılırsa bence gerçekler ortaya çıkacak." dedi.

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