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Müge Anlı'da yürek yakan acı! Kızının amcasıyla kaçtığını öğrenen anne canlı yayında yere yığıldı

Müge Anlı'da yürek yakan acı! Kızının amcasıyla kaçtığını öğrenen anne canlı yayında yere yığıldı
19.05.2021 14:05
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Müge Anlı son bölümde şoke eden anlar! Seda Aksu eşinin amcasıyla kaçtı annesi canlı yayında bir anda yere yığıldı! 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu'nun anne ve babası Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüme konuk oldu. 6 Mayıs'tan beri kızlarına ulaşamayan aile Seda Aksu'nun, eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Atv canlı yayınında kısa sürede bulunan Seda Aksu'nun kaçtığı kişiyi gören anne, ayağa kalktığı sırada baygınlık geçirdi. Kısa sürede müdehalede bulunulan annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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