28.08.2020 12:31

Müge Anlı'da son dakika Şiar Kılıç cinayeti... Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ve Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinde ilk itiraf Gülüzar Amamet'ten geldi. Gözaltına alınan aile fertlerinden Yasin Kıcı, cinayeti abisi Hami Kıcı'nın işlediğini ve Gülüzar'ın olayı örtbas ettiğini ifade ederken, Hami Kıcı'nın annesinden de bir itiraf geldi. Adliyeye sevk edilen Gülüzar Amanet, Hami Kıcı, Yasin Kıcı ve Hami Kıcı'nın annesinin alacağı ceza merak konusu olurken, sorgudan çıkarken görüntülenen Hami Kıcı sessizliğini kordu. Kıcı'nın annesi ise, 'Korkudan sustum' sözleriyle dikkat çekti.