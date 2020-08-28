Müge Anlı'da son dakika itirafı! Hami Kıcı, annesi, kardeşi ve Gülüzar Amanet adliyede! 'Korkudan sustum'
Müge Anlı'da son dakika Şiar Kılıç cinayeti... Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ve Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinde ilk itiraf Gülüzar Amamet'ten geldi. Gözaltına alınan aile fertlerinden Yasin Kıcı, cinayeti abisi Hami Kıcı'nın işlediğini ve Gülüzar'ın olayı örtbas ettiğini ifade ederken, Hami Kıcı'nın annesinden de bir itiraf geldi. Adliyeye sevk edilen Gülüzar Amanet, Hami Kıcı, Yasin Kıcı ve Hami Kıcı'nın annesinin alacağı ceza merak konusu olurken, sorgudan çıkarken görüntülenen Hami Kıcı sessizliğini kordu. Kıcı'nın annesi ise, 'Korkudan sustum' sözleriyle dikkat çekti.
Müge Anlı Atv ekranlarında Şiar Kılıç olayıyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Garip rüyalar, işkence, cinayet itirafı... İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüne dair itiraflar...
Gözaltına alınan Kıcı ailesi ve Gülüzar Amanet'in emniyetteki sorgusu bitti. Adliyeye sevk edilen Kıcı ailesi ve Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet, emniyet çıkışında görüntülendi. Şeker hastalığı nedeni ile yürüyemeyen Hami Kıcı, kendisine yöneltilen sorular karşısında sessizliğini korurken, annesinin cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.