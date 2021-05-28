Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

Müge Anlı’da günlerce aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedeni tam 18 gün sonra bulunmuştu. Aydemir’in ölümü ile ilgili karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, Leyla Aydemir’in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla’nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir’in AFAD çalışanına "Ses etme duyulursa beni öldürürler" dediğini söyledi.